輸入性通膨威脅大 商研院籲加大公共與民間投資

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（中央社記者曾智怡台北5日電）商研院今天表示，外需走緩、民間投資動能不彰影響國內景氣，加上輸入型物價上漲使內需消費難以提高，此時應加大公共基礎建設與民間投資，透過全面「進口替代」減輕台灣的進口成本上漲壓力。

財團法人商業發展研究院今天發布最新商業服務業景氣循環分析，新聞稿表示，同行指標循環綜合指數（CCCIS）受疫情衝擊，從2020年8月高峰的0.5105個標準差下降，於2021年5月變成-0.0732個標準差，至今年7月又降為-0.6148個標準差。

若趨勢不變，預測到明（2023）年1月將續降為-0.8004個標準差。商研院指出，台灣2022年第2季以來景氣變動走勢趨緩，結構也有明顯變化，可見本指標系統的「領先綜合指數」與「同行綜合指數」雙雙下行。

商研院表示，政府公的GDP數據，除顯示成長已不若去年的強勁，更顯示外需轉弱，內需相對轉強的新格局；雖然工業製造仍是經濟成長的主要貢獻者，但服務業的貢獻度已相對見高。

商研院指出，國內景氣正因外需走緩、民間投資動能與國民購買力雙雙減弱而下行；雖有疫情舒緩的「報復性消費」助力，但在輸入型物價上漲的威脅下，國民實質購買力仍難見真正提高，好在一度有如脫韁之馬的房地產價格預期上漲心理飆風暫獲平息。

針對台灣面對輸入型通貨膨脹，商研院認為，若以片面壓抑需求謀穩定物價，就易淪入「停滯膨脹」或「衰退」陷阱。

商研院進一步說，此時促進可實質提高生產力的有效公共基礎建設投資與生產性的民間投資，反而可因「進口替代」效果而減輕進口依賴的成本上漲壓力，更可實質增加國內供給，而縮小供需缺口，形成經濟成長又穩定的雙重綜效。

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商研院示警，台灣開始面對國際貿易與投資疲弱的新挑戰，疫情期間憑藉國內供應鏈仍然暢通無阻與超強晶片競爭力的特殊優勢，高創「彎道超車」、「逆勢成長」成長奇跡的良辰美景，很可能難以為繼。

商研院表示，若要繼續維持經濟韌性，就必須改弦易轍，無論政府或民間，數位服務業、數位轉型、ESG永續轉型的研發投資等，只能加碼加速，而不能稍怠稍縱。（編輯：翟思嘉）1110905