新光三越拚年營收雙位數成長 持續擴大會員生態圈

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新光三越總經理吳昕陽5日表示，「百貨最壞時期已經過去」，全年營收力拚雙位數成長，未來新光三越將聚焦擴大會員生態圈，透過與旅宿、展覽等異業結盟，提供會員更好體驗。（新光三越提供）中央社記者曾智怡傳真 111年9月5日

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（中央社記者曾智怡台北5日電）疫情陰霾散去，零售業逐步回溫，新光三越總經理吳昕陽今天表示，「百貨最壞時期已經過去」，新光三越全年營收拚雙位數成長，未來將聚焦擴大會員生態圈，透過與旅宿、展覽等異業結盟，提供會員更好體驗。

新光三越去年營收達新台幣800億元，吳昕陽今天表示，根據經濟部今年1至7月零售統計數據，綜合零售業4大業種（百貨、超市、超商、量販），百貨在這段期間業績成長20%，其他業種則平均4%成長，顯見「百貨最壞時期已經過去」，尤其去年6、7月最為辛苦。

他認為，持續這樣走到年底，新光三越全年業績可朝向雙位數成長，包含截至7月為止，也已達雙位數成長。

吳昕陽表示，新光三越未來會致力於新體驗、新消費、新永續等3大目標，期盼從線上到線下，讓客人擁有更好體驗，與不同業種進行異業結合，豐富、擴大生態圈內容，例如與旅遊業、展覽、運動、演唱會等生活娛樂產業異業結盟，這將是後續花費更多時間推動部分。

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新光三越近年積極數位轉型，去年疫情嚴峻期間，將原有的美妝電商 Beauty Stage 升級為 skm online，隨即創下亮眼表現。吳昕陽表示，今年上半年電商業績較去年同期成長2倍，線上消費品類和實體越來越相似，並持續深度挖掘；目前電商業績占比約3%，並持續擴大比例。

吳昕陽透露，位於東區的Diamond Towers預計12月底開幕，被問及與東區百貨最大差別，他表示，商品重複率低、且非百貨公司型態，「不是所有品類都在」，例如可能沒有童裝，「走比較流行、前衛一點」。（編輯：潘羿菁）1110905