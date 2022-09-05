法人：觀察美股動向 台股短線盤整機率高

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（中央社記者潘智義台北5日電）不畏美聯準會（Fed）強勢抗通膨引發經濟衰退疑慮，上週五美股齊跌，台股今天早盤一度站上14700點，全場走勢震盪，收盤跌11.94點，法人認為，台股盤整過程仍需看美股臉色。

加權指數今天終場收在14661.1點，跌11.94點，跌幅0.08%，成交值縮減為新台幣1881.72億元，加計盤後交易約1913.13億元。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，美股連跌6天，能否在休市一天後跌深反彈，將影響台股走勢，因美國就業數據尚可，市場對美聯準會9月升息3碼的反應應不至於太激烈，比較擔心的是美國景氣往下走，但對股市的影響應該不會太偏空。

儲祥生認為，因終端市場消費力道不足，消費性電子產業第3季消化庫存的壓力大，8、9、10月營收恐怕都不樂觀，投資人宜保守因應。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪指出，台股短線應屬盤整，後續需看美股走勢，只要美股不再明顯下挫，台股有機會橫盤整理。

劉坤錫說，美國的經濟狀況有待釐清，美國13日將公布8月消費者物價指數、21日聯準會召開利率會議，必須一件一件檢視，台股短線還是會與美股連動。（編輯：張均懋）1110905