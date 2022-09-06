東陽擴印度東歐AM市場 不排除併購握主導權

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）汽車零配件廠東陽積極擴充中國大陸、印度和東歐等AM市場，持續併購AM公司，取得市場競爭的控制主導權；在OEM則增加外銷訂單，布局東南亞市場。

東陽7日將參加本土券商舉辦產業論壇，展望產品組合策略，東陽簡報資料指出，在原廠委託製造（OEM），發展較高附加價值產品包括儀表板、電鍍件及模具產品；在售後維修（AM）市場，增加步進百葉窗、風扇等產品，並切入改裝車市場，擴大市場占有率。

在市場布局，東陽表示，在OEM市場增加外銷訂單，並著重如中國大陸和東南亞等新興國家OEM市場；在AM領域，東陽擴大及滲透全球銷售與發貨通路，特別是中國大陸、印度及東歐市場。

AM產品全球布局方面，東陽指出，設立於中國大陸、美國和義大利的AM製造廠，可讓客戶容易取得所需產品，會持續併購AM公司，取得市場競爭的控制主導權。

法人表示，東陽仍在生產使用的AM汽車模具，可提供全球市場共超過2萬5000個品項，每年AM模具開發金額約新台幣15億元

從客戶端來看，根據資料，東陽中國大陸OEM客戶包括一汽、長安、廣州汽車、東風汽車等合資及自主品牌。東陽在中國大陸布局16座OEM廠及1座AM廠；台灣OEM客戶包括福特、本田、中華、裕隆、豐裕等。

東陽OEM產品包括保險桿、儀表板、模具、水箱護罩以及其他產品；AM產品包括保險桿、水箱護罩、葉子板、引擎蓋、冷卻產品等。

從產品營收比重來看，法人指出，AM產品占東陽總銷售比重約69%，OEM占比約31%，AM主要產品包括塑膠件、鈑金件、車燈等，東陽在全球AM塑膠件市占率達70%，在全球AM鈑金件市占率約35%。（編輯：楊蘭軒）1110906