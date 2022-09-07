美股下挫 法人：台股氣氛保守預期將區間震盪

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（中央社記者張建中台北7日電）美股收低，道瓊工業指數下挫173.14點，那斯達克指數下跌85.95點。法人表示，台股氣氛保守，預期將區間震盪。

投資人對美國聯準會恐激進升息的憂慮未除，加上歐洲能源危機惡化，美股6日收低。道瓊指數下跌173.14點，跌幅0.55%；標準普爾指數下跌16.07點，跌幅0.41%；那斯達克指數下跌85.95點，跌幅0.74%；費城半導體指數下跌27.795點，跌幅1.07%。

國內外產業訊息方面，外資今年前8月賣超台股破兆元並連3月呈現淨匯出，金管會重申台股基本面仍穩健，金管會將持續關注總體經濟及台股表現，必要時採取相應穩定股市措施。

聯電自結8月營收新台幣253.46億元，較7月248.27億元再增加2.1%，連續11個月創新高

瑞信分析師表示，亞洲半導體產業將迎來溫和修正，預估半導體庫存第3季觸頂；美國晶片法案將增加一定供給，亞洲晶圓代工廠將面臨更多來自受惠補貼企業的競爭，未來晶圓產業不太可能出現超級週期。

台積電傳出將從今年底開始關閉4台極紫外光（EUV）機台以節電，美系外資認為傳聞可能為真，部分原因是預先規劃好的EUV設備升級，仍看好台積電未來3到5年競爭力，維持「加碼」評等。

法人表示，市場觀望氣氛濃厚，成交量萎縮，盤面缺乏主流股領軍，預期台股短線將呈區間震盪，將以個股表現為主。（編輯：郭無患）1110907