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林修銘：流動性最重要 限空令一刀兩刃審慎看待

2022/9/7 16:00
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（中央社記者潘智義台北7日電）針對「限空令」，台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，雖然近來台股走勢震盪，但市場流動性最重要，若問證交所對於一刀兩刃的限空令看法，就是抱持審慎態度。

林修銘在強化上市公司監理機制記者會指出，最近股市動盪，主因美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）對通膨採取強勢措施，造成美股重挫，因台股與美股有一定連動關係，所以這幾天台股走勢也有些動盪。

他坦言，對於市場討論限空令措施的看法，因目前基本面不錯，會傾向注意台股量能表現，以非常謹慎的態度看待限空令，畢竟這是「一刀兩刃」的措施，市場需維持流通性，除非有特殊狀況，否則證交所會優先維持市場的資訊透明度。

他認為，外資賣超動作已見收斂，即便台股投資人心理層面受影響，但台股基本面良好，今年1至7月營收年增率達10%，獲利年增24%，更有65%的上市公司營收成長；從現實環境來看，即便去年比較基期高，今年上市公司業績仍能有不錯表現。

他直言，目前台股本益比約10.9倍，相對以往平均本益比15倍略低，多少是受到聯準會強勢抗通膨、國際情勢影響；台股表現終將回到基本面，證交所鼓勵優良上市公司實施庫藏股，並放寬信用交易追繳。

在台股基本面可控情況下，他說，證交所鼓勵好公司辦法說會，讓資訊公開透明，尤其在公司或外在情勢有變化的情況下，會特別要求上市公司重視資訊透明；觀察全球經濟變化，證交所對上市公司營運保持滾動式監理，務使上市公司能夠提供透明即時資訊。（編輯：張均懋）1110907

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