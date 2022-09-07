台灣投資環境風險評比落到第6 中國軍演等影響

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）美國商業環境風險評估公司（BERI）今年第2次「投資環境風險評估報告」出爐，台灣投資環境風險評比排名從前次全球第3名滑落至第6名。經濟部分析是因地緣政治波動、中國軍演等因素所致，但外商仍看好台灣產業能力與投資環境。

經濟部今天發布BERI今年第2次「投資環境風險評估報告」，與第1次評估相比，台灣投資環境風險評比排名全球第6名，滑落3名；營運風險指標第3名，滑落1名；政治風險指標第36名，滑落12名；匯兌風險指標第2名，滑落1名。

經濟部說明，本次評比中的3大指標，有兩項排名仍位居前3名，但政治風險指標深受近期地緣政治波動、中國軍演等因素影響，遭評為全球第36名，使整體投資環境風險較前次調查滑落3名。

經濟部強調，中國軍演導致的地緣風險明顯為短期因素，對經濟運作、海空航運及能源安全3大領域並無影響，同時也使台灣供應鏈關鍵地位深受全球矚目。

經濟部舉例，在軍演後，外商如美商三福氣體投資新台幣270億元，台灣廠商包括半導體、輪胎、電線電纜等持續投資222億元，顯示台灣仍是穩定、重要且不可取代的投資環境。

經濟部指出，這次整體排名下降的主因仍是政治風險指標，BERI報告明確指出是因俄烏戰爭引發外界憂慮中國是否採取相同手段，以及美國眾議院院長裴洛西訪台推升兩岸緊張情勢。

經濟部表示，當時的緊張氛圍確實受全球媒體矚目，但軍演過後，台灣的經濟、運輸、能源都無影響，且態度不挑釁、守主權，也讓全球注意到台灣是全球供應鏈關鍵的事實。

經濟部引述投審會統計指出，今年1至7月的外人直接投資（FDI）較去年同期大幅成長逾兩倍，且同時期接到來自美國、歐洲及東協訂單也都創歷年同期新高。

經濟部表示，這顯示不論從短期或長期來看，外商持續看好台灣產業技術能力、製造優勢及穩定的優良投資環境，持續實際投資行動，也證明對台灣投資環境的肯定。（編輯：張均懋）1110907