越南技術勞工短缺阻產業轉型 盼台廠合作創雙贏

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越南電子產業公會執委會常務委員杜氏翠香（圖）7日表示，在供應鏈移轉的過程中，台灣和越南的企業有很多合作機會。中央社記者陳家倫河內攝 111年9月8日

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（中央社記者陳家倫河內8日專電）技術勞工缺乏成為越南產業轉型面臨的挑戰。越南電子產業公會執委會常務委員杜氏翠香表示，台灣企業來越南投資，有助提升當地人力技術水準，且越台文化相近，溝通也較容易。

2018年美中貿易戰開打，促使在中國的電子、科技廠轉往越南。然而越南商工總會（VCCI）與國際勞工組織（ILO）一份針對越南企業的調查顯示，有6成的企業認為，技術勞工缺乏是「中等至嚴峻挑戰」。

駐越南代表處、越南電子產業公會7日舉辦「台越電子產業供應鏈合作研討會」，杜氏翠香（Do Thi Thuy Huong）受邀出席簡報，她會後接受中央社訪問時表示，在提升越南本地勞工素質方面，台越有許多合作互利的空間。

杜氏翠香指出，目前越南政府已祭出許多提升勞工素質的措施，包括加強職業培訓與促進職業學校與企業之間的合作，不只學生還有老師都被送去企業受訓，以掌握新科技。

她說，越南政府並呼籲企業協助提供設備，並將具體的人力需求提供給培訓單位，以利訓練出來的人才符合所需。此外，包括外資企業在內的許多企業還直接到越南各職業學校，洽談人力需求與合作。

杜氏翠香表示，就她所知，台商也有幫助越南進行人力培訓，例如富士康供應鏈中的一些企業已經前往數所位於海防市和海陽省的職業學校，向校方提出相關人力需求。

杜氏翠香說：「我們很希望台灣企業在越南投資」，特別是全球科技巨頭供應鏈中的台灣企業可以為越南帶來先進的生產運作和企業管理方式，有助提升在這些企業任職的越南本地勞工水準。

她並認為，在供應鏈移轉的過程中，台灣和越南的企業有很多合作機會。首先，台商在供應鏈中一些勞力密集的生產環節需要越商協助，相反地，越商在當前還不足的科技面上需要與台商合作。

杜氏翠香說，其次，越台在文化上相似，雙邊溝通起來也較容易；此外，雙邊政府的支持很明顯，都盡量協助台灣和越南企業互相合作，且越南政府現在也提供了許多投資優惠。

她表示，越南一直很希望能吸引高科技企業前來投資，例如半導體、晶片設計以及高科技終端產品生產和組裝，這為越南企業參加供應鏈及提升勞工技術創造機會。（編輯：黃自強）1110908