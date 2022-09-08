劉德音：台積電綠色製造 在台每用1度電為世界省4度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹8日電）台積電董事長劉德音今天表示，綠色製造是台積電在ESG發展的重中之重，台積電發展半導體技術都是最高效能也最節能，幫助世界各地客戶生產節能的產品；他說，台積電在台灣每用1度電，就可以為世界節省4度。

劉德音今天出席天下雜誌的永續公民獎頒獎典禮，分享台積電推動永續的經驗。他說，希望以後能夠繼續參與任何永續的機會，同時非常樂意隨時跟同業交換經驗。

劉德音表示，台積電是全球半導體的技術和產能的提供者，ESG發展有5個方向，是綠色製造，建立責任供應鏈、打造多元包容職場、培育人才及關懷弱勢。

當中，綠色製造是台積電花最多精神地方，是台積電的重中之重。劉德音說，台積電發展半導體技術都是最高效能也是最節能的，幫助世界各地客戶生產節能的產品。

劉德音表示，工研院曾做過分析，台積電在台灣每用1度電，就可以為世界節省4度電，透過本業持續推動永續正向循環。

他說，台積電最近成長很快，節能減碳方面面臨挑戰，台積電是全球第一個加入RE100的半導體公司，在2021年也宣告淨零排碳承諾，訂定階段性目標。

劉德音表示，台積電要買很多綠電，只希望政府能多推動綠能，讓台積電能夠買更多綠電；台積電同時訂定目標，每個製程5年之內生產效能就要提升1倍。

劉德音指出，台積電推動永續，攜手上千家供應廠商一起努力，共同打造綠色供應鏈，台積電也是全球第一個將先進機台導入節能規格的半導體公司。

台積電同時推動循環經濟，促建國內第一座民營再生水廠，今年就會通水。劉德音說，台積電位於台中的零廢中心，將達到零廢排除，未來將積極擴展到各生產據點。

至於培育人才方面，劉德音表示，台灣高科技面臨挑戰，台積電跟海內外學校合作，不僅推出大學晶圓快捷專案，還有半導體課程，並與半導體學院合作，培育新世代半導體人才。

劉德音說，台積電員工ESG想法都有機會成為專案，變成永續行動，致力讓ESG成為台積電員工共同的DNA。他強調，永續之路沒有終點，隨著企業成長，責任會更重。（編輯：林淑媛）1110908