公益彩券今年前8月銷售額逼近千億 全年拚歷史次高

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部統計今年截至8月底，公益彩券銷售金額約新台幣998.76億元、年成長34.46%，國庫署官員表示，達成年度銷售目標1362億元應沒問題，甚至有望拚歷年次高的1366億元水準。

國庫署今天召開例行記者會表示，核心價值在於挹注社福財源及促進弱勢族群就業機會的公益彩券，自民國88年底發行以來，截至今年8月底止，累計創造的盈餘約5474億元。

國庫署指出，上述盈餘是專款專用於補助國民年金約2462億元、全民健康保險準備275億元，以及分配給地方政府運用於社會福利支出約2737億元；同時，運用發行機構繳納的回饋金約362億元，補助相關單位落實弱勢族群的照顧，及經銷商失業、轉業的生活津貼與人身安全照顧，對於社會福利有相當大助益。

國庫署表示，在提供弱勢族群就業機會方面，公益彩券經銷商以具工作能力的身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為優先，截至今年8月底止，經銷商人數合計4萬4023人，若再考慮其聘僱員工及彩券週邊產業等因素，對於促進就業將更具正面影響。

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公益彩券今年度銷售目標為1362億元、結算盈餘為309億元，截至8月止累計銷售金額約998.76億元、盈餘約212.9億元，年度目標達成率為73.33%、68.9%；國庫署官員表示，要達到銷售目標應沒問題，甚至有希望一拚104年寫下的1366億元歷年次高紀錄。

國庫署指出，今年前8月與去年同期銷售金額742.79億元、盈餘184.63億元比較，銷售金額增加約255.97億元、成長34.46%，盈餘增加約28.27億元、成長15.13%；財政部也將繼續督導發行機構穩健發展公益彩券市場，達成銷售及盈餘目標。（編輯：潘羿菁）1110908