中科推動精準醫療產業 研發健康產品與臨床應用

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）中部科學園區管理局今天表示，配合國科會推動「精準健康研發與聚落發展計畫」，協助精準健康產品開發與臨床應用，今年核定5件計畫案，盼促成中部精準健康生醫聚落發展。

國科會推動「精準健康研發與聚落發展計畫」，中科管理局以「鏈結中部產學研醫合作，促成精準健康產品臨床驗證」為目標，從111年開始推動計畫，並於今天在中科管理局舉行成果發表會。

中科管理局副局長施文芳在會中表示，今年共核定執行5件精準健康領域計畫案，涵蓋精準預防、診斷、治療與照護等領域，其中精準治療領域聚焦於癌症用藥，包括長聖公司「乳癌精準用藥選擇檢測套組開發」與台灣永生「癌症免疫治療合併抗體藥物之功能驗證」。

施文芳指出，盼能藉由學研醫與產業鏈結，推動精準健康產品開發與臨床應用，促成中部精準健康生醫產業聚落發展，今天的成果發表會希望得到大眾了解，讓計畫推動得更快速，打造屬於台灣的精準健康品牌。

長聖國際生技總經理黃文良表示，長聖與中國醫藥大學及附設醫院合作開發乳癌精準用藥檢測套組，以精準治療藥物針對患者癌症個體化差異對症下藥，選擇對患者最合適的治療方式及藥物劑量，可以讓患者在治療過程中少受點苦。

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長聖公司指出，研發的異體臍帶間質幹細胞於7月底獲得美國食品藥物管理局（FDA）同意，將以治療多發性硬化症進行臨床1、2期新藥臨床試驗，並同時向衛福部食品藥物管理署申請進行多發性硬化症新藥臨床試驗，開發這項疾病治療新契機。

台灣永生細胞公司執行長李冬陽表示，台灣永生今年透過執行中科計畫與台中榮民總醫院合作，投入兼具腫瘤毒殺與專一性的癌症免疫治療新藥開發，提供多元化癌症精準治療新興選擇，其中以臍帶血細胞進行「長新冠」治療，已於8月通過美國FDA核准人體臨床2期實驗。（編輯：陳仁華）1110912