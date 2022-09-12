海外市場風險下滑 8月台灣金融風險指數連2降

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（中央社記者謝方娪台北12日電）國際原物料價格持續回穩，美國勞動市場表現穩定，8月海外市場風險較7月大幅下滑，台灣金融研訓院今天公布8月台灣金融風險指數續回落至94.5分，連2個月下降。

金研院今天公布8月台灣金融風險指數為94.5分，較7月修正數下滑2.5分，已連2個月走降，主因國際原物料價格持續回穩，且美國勞動市場表現穩定，帶動消費者信心回升，8月海外市場風險大幅下滑所致。

觀察台灣房市風險，金研院分析，在住宅房價漲幅趨緩、租金成長動能相對強勁的情況下，住宅價格租金比（房價除以年租金）已連3個月下滑，顯示不動產市場風險略為緩和。

股市風險方面，台股本益比連3個月維持在10至11倍區間，創2008年12月以來低點，收益率維持在8%水準，金研院評估，整體而言，台股市場風險仍呈現和緩態勢。

金研院觀察，8月海外市場風險明顯降溫，主因8月台灣金融業重要曝險地區，包含美國、中國、日本、歐洲恐慌指數（VIX）與信用風險指數（CDS）皆較7月下降，且已連3個月趨緩。

不過，金研院點出，雖然海外市場風險已有降溫，但整體海外市場風險仍明顯高於今年初俄烏戰爭及美國聯準會（Fed）升息決策轉趨積極前的風險水準。

至於國內金融市場傳染效應方面，金研院指出，國內金融市場傳染風險連2個月呈現微幅下滑，顯示系統性風險在金融機構間引發連鎖效應的可能性下降。（編輯：蘇志宗）1110912