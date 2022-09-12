年底前有大罰單？黃天牧：罰款收入目標不一定要達成

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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會今年前8月已開罰新台幣1.54億元，和今年度罰款收入目標2.91億元尚有距離，市場揣測今年底前可能有大罰單，金管會主委黃天牧澄清，裁罰只是監理手段之一，金管會不以達成罰款預算為目標。

黃天牧今天出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮暨研討會，會後接受媒體聯訪，針對金管會今年至目前為止罰鍰金額距離預算數尚有距離，外界揣測今年底前可能會有大罰單，黃天牧特別提出澄清。

黃天牧說，罰款收入是行政單位預算上的其中一個科目，舉例而言，明年罰款收入預算數字是去年實際決算數字加上今年預算數字再除以2，若明年數字比今年高，並不表示金管會預期要罰得更多。

他強調，裁罰只是監理手段之一，罰款收入目標絕對不是金管會一定要去達成的目標，裁罰完全是以客觀事實為本，就算金管會沒有達到當年度罰款收入預算數，對金管會而言沒有任何問題、也沒有什麼壓力。

黃天牧說，金管會仍會依金管會監理上的要求，真的要罰就罰，不需要罰的案子，也不會因為有預算目標就一定要罰，這是金管會很清楚的原則。

黃天牧並以日前金管會保險局處理13家壽險公司不當調整利變型保單宣告利率事件為例，最後金管會請業者將保單下架並對部分專業人員給予記點處分，因已達成金管會監理目的，就不會再給予罰鍰處分。

黃天牧表示，金管會並非以達成罰款預算為監理目標，那只是表訂的參考數字，金管會仍非常謹慎處理任何一個裁罰案件。（編輯：潘羿菁）1110912