台立經貿合作洽談會聚焦雷射生技 商機逾3000萬美元

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（中央社記者張璦台北12日電）台灣、立陶宛經貿合作洽談會今天登場，商機超過3000萬美元；立國經濟暨創新部新任政次澤麥提斯表示，這次立國訪團聚焦雷射、生技產業合作，台立兩國不僅是真朋友，也盼雙邊後續能締結富有成果、穩固長久的關係。

立陶宛與台灣經貿互動日益頻繁，金額也持續成長，外貿協會引述海關統計指出，2021年台立雙邊貿易額較2020年大幅成長23.8%。

澤麥提斯（Karolis Žemaitis）10日率訪團抵台，今天與即將出任立陶宛駐台經貿辦事處首任代表的盧百利（Paulius Lukauskas），出席經濟部國際貿易局與貿協舉辦的「2022年台立經貿合作洽談會」。

針對立陶宛駐台經貿辦事處具體開館時間，澤麥提斯會前受訪表示，盧百利抵台不久，一切籌備工作都還在進行當中。

澤麥提斯致詞時表示，這是他首次以經創部政次身份出訪，傳達出一個強而有力的訊息，即立陶宛在海外夥伴、經貿方面的優先考量；他感謝貿協等單位促成這次實體活動，讓雙方得以見面、體驗彼此文化。

澤麥提斯說，這次立陶宛訪團聚焦雷射與生技產業、為立國經濟支柱，來台的企業代表也都是佼佼者，希望台立企業洽談能取得實際成果；他表示，台灣是民主燈塔，是立陶宛的夥伴、真朋友，當前的任務不僅是要讓兩國心連心，也要把才智鏈接在一起，築起富有成果、穩固長久的關係與友誼。

盧百利則表示，自己擁有商業背景，希望日後能藉自身經驗促進台立雙邊經貿相關對話和合作，期待看到雙邊的貿易開花結果。

經濟部國際貿易局副局長李冠志說，台灣和立陶宛相隔千里，但共享民主、自由和開放市場經濟的價值觀；自駐立陶宛台灣代表處成立以來，台立關係日益密切，雙邊貿易往來成長；未來也將繼續支持雙邊產業供應鏈合作，透過組織訪團、展覽等，建立強勁的合作夥伴關係。

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此外，立陶宛創新署（Innovation Agency）在活動中與外貿協會簽署合作備忘錄，立陶宛雷射協會（Lithuanian Laser Association）與生技協會（Lithuanian Biotechnology Association）代表，也前來與台灣雷射科技應用協會、經濟部生技醫藥產業發展推動小組、全國工業總會與工研院等產公協會交流。

貿協指出，今天共計有90場的洽談會，商機超過3000萬美元；訪團陣容包含雷射、生技與電動車產業的15家立陶宛企業，與60家台灣業者洽談，包括鴻華先進科技（Foxtron）及鈦昇、東捷、旭東、葡萄王與順天堂等電動車、雷射及生技大廠，相信能為台、立技術合作搭起一個交流平台。（編輯：潘羿菁）1110912

即將出任立陶宛駐台經貿辦事處首任代表的盧百利（Paulius Lukauskas），12日出席出席經濟部國際貿易局與外貿協會舉辦的「2022年台立經貿合作洽談會」。中央社記者張璦攝 111年9月12日

立陶宛經濟暨創新部新任政次澤麥提斯（Karolis Žemaitis），12日出席出席經濟部國際貿易局與外貿協會舉辦的「2022年台立經貿合作洽談會」。中央社記者張璦攝 111年9月12日