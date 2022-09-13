伊雲谷掛牌上市承銷價112元 盤中漲幅逾3成

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（中央社記者吳家豪台北13日電）雲端應用服務商伊雲谷今天以每股承銷價新台幣112元掛牌上市，盤中最高來到146.5元，漲幅逾3成，啟動蜜月行情，今年將續拚百億元營收。

伊雲谷執行長蔡佳宏表示，伊雲谷不僅為大中華區最大的AWS MSP（託管服務供應商），更獲AWS原廠認證及眾多國際權威調研機構多年評比肯定，具市場領導地位優勢；看準雲端無國界、易出海特性，伊雲谷緊扣AWS逾3成高成長動能，今年營運表現相當值得期待。

伊雲谷主要合作原廠為全球雲端市占率第一的Amazon Web Services（AWS），提供企業上雲前後客製化解決方案與新世代託管服務，成為AWS深耕大中華及東南亞區域的首選合作夥伴。2021年營收達百億元，雲端服務客戶續約率95%，超過7成營收來自海外。

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隨著企業加速上雲與MSP逐年高成長趨勢，伊雲谷現於台灣、香港、菲律賓、美國、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、越南等地已設立營運據點，並積極布局澳洲及印度市場，持續開拓公部門、媒體、遊戲、金融、科技、零售、電商、製造、新創等產業近2000家客戶群，目標2025年累計逾4000家服務企業用戶，預期今年將再創百億元營收成績。

法人分析，伊雲谷今年8月在東南亞晉升AWS核心級服務合作夥伴，深耕大中華及東南亞區域雲端服務，可望挹注下一波營運動能。（編輯：楊蘭軒）1110913