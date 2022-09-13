將來銀行攜手全聯 開戶送雞蛋搶客

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（中央社記者蘇思云台北13日電）純網銀積極拓展生態圈客群，繼開放連結全支付後，將來銀行今天宣布，再度攜手股東全聯實業，推出純網銀首見的「雞蛋兌換券」，祭出限量名額，希望吸引新客群。

純網銀將來銀行今天發布新聞稿指出，今年初受到蛋雞銳減影響，雞蛋產量下滑也導致蛋價持續上揚。公司攜手股東全聯，推出「雞蛋券」，只要用將來銀行APP開戶時，輸入專屬邀請碼「PXEGGS」，完成綁定後就會收到2張大武山牧場履歷蛋兌換券。

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將來銀行指出，新戶若點擊「雞蛋券」領取按鈕，將來銀行APP會自動引導到「全聯線上購（PXGo!）」頁面領取兌換券，後續就到全聯福利中心指定門市取貨、並出示PXGo!內的QR code就完成。

將來銀行日前也正式獲得金管會的產險、壽險代理業務許可，及同意辦理網路投保業務，為台灣首家獲准跨入保險銷售領域的純網銀，預計今年第4季於線上開辦保險代理業務。此外，包含活儲利率最高3.1%、刷卡回饋最高5%，及信貸利率最低1.58%等方案也會延長到今年年底。（編輯：楊蘭軒）1110913