區塊開發選商在即 CIP籲調整行政契約罰則以利融資

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（中央社記者曾智怡台北13日電）離岸風電區塊開發首期選商在即，哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天表示，行政契約草案仍不具融資可行性，例如違約罰則之一為20%電力改以競標價格售予台電，將對銀行融資造成很大挑戰，已將相關意見回饋給政府。

經濟部能源局回應，先前開過行政契約草案說明會，各別業者及公協會均對20%門檻表達意見，包括下調、提高比率，或者取消20%門檻改用違約金等；因意見不一，經濟部將綜整各方意見，近期召開會議討論。

CIP今天舉辦 「Supplier’s Day- CIP區塊開發合約成果發表暨供應鏈感恩茶會」活動，現場超過30家供應商參與。

CIP台灣區董事總經理許乃文致詞表示，感謝在場供應鏈夥伴從潛力場址一起「從零到一」，彰芳西島與中能風場900MW規模已創造肉眼可見國產化成果，將持續在區塊開發繼續努力。

她指出，目前CIP收到30間本土和外國銀行融資意向書，以及14家本土保險公司意向書，顯示大家對我們的信心和對台灣離岸風電市場支持。

許乃文表示，目前供應鏈、金融、保險面都已備妥，希望政府也能準備好，以目前行政契約草案來看，並無真正融資可行性，「縱使產業準備好，若政府沒準備好，能源轉型還是會有些辛苦」，大家會一起面對辛苦並解決問題，一起為台灣下一代打造更乾淨永續美好未來。

CIP台灣區財務長徐正穎接受媒體訪問表示，行政契約草案8月初公布，區塊開發並非透過台電躉購費率，呼籲契約內容仍應針對不同階段進行調整，已有將相關意見回饋給能源局，盼下一次公告版本可減低財務風險。

徐正穎舉例，第二階段延遲完工會扣履約保證金，若不足扣減將降低台電躉購電價；第三階段則是風場自己尋找用電大戶簽約，為不同機制，但按目前草案版本，若違約，20%電力將改用競標價格賣給台電，對銀行融資造成很大挑戰，因牽涉第三方，還需政府更細膩規劃。

徐正穎指出，行政契約按照行政程序法為雙務契約，甲乙雙方都有權利與義務，在此情況下，平等原則很重要，包含行政處分等不得併用等事項，必須嚴格遵守，如此合約才具可融資性。

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根據行政契約草案，假設有違約情事，將於「違約第7個月起至實際完工併聯日」或「經濟部認定改善完成之日止」的違約期間，自風場實際完工併聯日起算，獲選業者至少須將違約期間內生產的20%電能，以競比價格躉售給台電外，並將依據契約規範，請求懲罰性違約金。

CIP自去年起便積極為區塊開發首輪競標進行選商及議約，範疇涵蓋水下基礎、風機零組件、陸上及海上電力設施、海事工程、工程設計等領域的關鍵產業關聯政策項目，且CIP再度委託中國信託商業銀行擔任區塊開發遴選階段財務顧問，專案保險則委託美商達信保險為保險顧問。（編輯：張均懋）1110913