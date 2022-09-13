星宇首架自購A350-900聯貸簽約 啟動北美長程航線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北13日電）星宇航空首架自購A350-900廣體客機聯貸案，今天在合作金庫總行舉辦聯貸簽約典禮，這次聯貸案共有10家銀行參與，超額認貸比率達152%，最終簽約金額新台幣38.2億元；該A350-900客機預計10月交機，將用於拓展長程航線。

星宇董事長張國煒透過新聞稿表示，導入A350-900廣體客機，是星宇啟動長程航線的開始，未來星宇將陸續開闢北美等航點，提升星宇的國際知名度。

合作金庫表示，十分看好星宇的未來成長性，願意與銀行團傾力支援，並期望能成為星宇的助力，協助優良企業永續發展。

星宇2019年與空中巴士（Airbus）簽訂18架A350 XWB將在今年10月陸續交機，此次購置的A350-900預計於2023年第1季投入亞洲航線營運，並自4月起開闢台北、洛杉磯航線。

A350-900為Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含54%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，使飛機效率大幅提升，比起同級傳統客機減少約25%的燃油使用量及碳排放量。

星宇航空A350-900共配置306個座位，除提供商務艙、豪華經濟艙及經濟艙服務，更為全台首架配備頭等艙機型，全艙等提供精緻且個人化機上服務。

星宇機隊今年底前預計再交付4架A321neo、1架A330neo及2架A350廣體客機，總機隊數量將達19架。（編輯：張均懋）1110913