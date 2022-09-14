沈榮津：持續健全半導體供應鏈 致力4大潛力市場

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）行政院副院長沈榮津今天指出，政府將持續健全台灣半導體供應鏈，在第3代半導體、矽光子、智慧製造、以及綠能零碳排材料、設備與軟體等4大領域潛力市場，與半導體產業界一起努力。

沈榮津今天出席「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展暨全球汽車晶片高峰論壇」開幕典禮並致詞，國科會主委吳政忠、經濟部長王美花、工業局長連錦漳、經濟部技術處長邱求慧等官員出席。

沈榮津表示，日月光投控營運長吳田玉昨天透過媒體，提及化合物半導體、矽光子、智慧製造，以及綠能零碳排的材料、設備與軟體4大領域，會是很有潛力的市場，政府會與半導體產業在這塊潛力市場一起努力。

沈榮津細數，從政府1976年支持工研院成立電子研究所，再到2002年提出「兩兆雙星」計畫，孕育台灣半導體產業一直到成長。

沈榮津說，台灣半導體產業與Apple、Google等國際大廠合作，共同設計、生產出具強大運算效能的高階晶片，裝載於最先進的終端應用產品，帶動全球資通訊產業發展，也讓這兩間國際大廠營業額大幅成長。

沈榮津指出，台灣半導體產業經歷半世紀發展，如今產值不僅破新台幣兆元，2021年更達到4.1兆元，且台灣晶圓代工、封測排名全球第1，IC設計排名第2，僅次於美國。

沈榮津表示，政府也持續推動積體電路、微電子技術、次微米製程等技術發展計畫，以法人研發能量建構產業奇蹟，並透過產業政策排除投資障礙、輔導廠商、培育人才，建立垂直分工專業產業結構與產業群聚優勢。

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藉由經濟部簡報可以發現，歐美日韓各國為增加半導體供應鏈韌性，紛紛提出補助與獎勵措施，沈榮津指出，這更凸顯半導體位居世界關鍵地位，台灣政府也在土地、水、電、人才、行政效能等方面，給予最大支持。

沈榮津強調，台灣半導體產業因聚落完整，在先進製程領先地位依然不可動搖，政府將持續健全台灣半導體供應鏈，使台灣與全球供應鏈高度鏈結，讓台灣半導體產業成為全球最佳夥伴。（編輯：郭無患）1110914