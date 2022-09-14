中美晶砸4.56億元入股碇基 擴大氮化鎵布局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北14日電）太陽能廠中美晶今天與台達電子公司碇基半導體簽約，斥資新台幣4.56億元認購碇基現金增資。中美晶表示，希望藉此與碇基策略聯盟，擴大氮化鎵（GaN）領域布局。

中美晶表示，奠基於台達電的電源管理與散熱解決的經驗，碇基積極投入化合物半導體領域，主要生產高壓電源用的第三代半導體氮化鎵功率元件。

中美晶指出，在化合物半導體領域的發展，上游晶圓品質與供應的穩定性相當關鍵。由於製程複雜與技術困難，化合物半導體晶圓的取得是一大挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中美晶表示，旗下子公司環球晶是世界第3大矽晶圓供應商，積極跨足化合物半導體晶圓材料領域，在碳化矽（SiC）與GaN的技術開發已取得成果，透過與碇基策略結盟，預期將可發揮上下游材料供應互補的綜效。

除環球晶外，中美晶指出，近年在半導體領域陸續投資砷化鎵廠宏捷科、先進製程特殊氣體廠台特化、車用二極體模組廠朋程、GaN功率轉換元件廠Transphorm，入股碇基後，將使集團在化合物半導體的戰略布局更加堅實。（編輯：楊蘭軒）1110914