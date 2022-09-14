和碩執行北美擴產計畫 子公司投資14.86億元

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（中央社記者吳家豪台北14日電）代工廠和碩去年11月通過北美擴廠案，將分階段進行，今天和碩代子公司鎧勝控股公告決議通過投資PEGATRON Mexico S.A. de C.V.，金額約新台幣14.86億元，為北美擴產預算的一部分。

和碩將車用電子視為未來重要項目，除了在中國、台灣繼續增加產能，為因應北美客戶需求增加，去年11月和碩通過北美擴廠案，第一階段將投資1.64億美元（約新台幣45.64億元），採用自動化產線，並在原本廠房地區預留第二階段擴廠空間。因面積增加等原因，和碩今年5月公告追加預算5061萬美元。

和碩在北美已有數個車用電子客戶，由於美國致力推動電動化，政府也要購買電動車，和碩在北美擴廠可以就近供應客戶，到全美國都可以一天內送達。

受惠iPhone 14新機拉貨，和碩8月合併營收達1160.37億元，月增7.47%，年增36.01%，連續3個月突破千億元，改寫今年單月次高；累計今年前8個月合併營收8314.89億元，年增25.48%。（編輯：張均懋）1110914