更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭反攻告捷 專家憂蒲亭嚴厲報復戰事升級
首頁 / 證券

和碩執行北美擴產計畫 子公司投資14.86億元

2022/9/14 18:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）代工廠和碩去年11月通過北美擴廠案，將分階段進行，今天和碩代子公司鎧勝控股公告決議通過投資PEGATRON Mexico S.A. de C.V.，金額約新台幣14.86億元，為北美擴產預算的一部分。

和碩將車用電子視為未來重要項目，除了在中國、台灣繼續增加產能，為因應北美客戶需求增加，去年11月和碩通過北美擴廠案，第一階段將投資1.64億美元（約新台幣45.64億元），採用自動化產線，並在原本廠房地區預留第二階段擴廠空間。因面積增加等原因，和碩今年5月公告追加預算5061萬美元。

和碩在北美已有數個車用電子客戶，由於美國致力推動電動化，政府也要購買電動車，和碩在北美擴廠可以就近供應客戶，到全美國都可以一天內送達。

受惠iPhone 14新機拉貨，和碩8月合併營收達1160.37億元，月增7.47%，年增36.01%，連續3個月突破千億元，改寫今年單月次高；累計今年前8個月合併營收8314.89億元，年增25.48%。（編輯：張均懋）1110914

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族