劉揚偉：確保半導體供應安全 鴻海擴大車用優勢

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海董事長、鴻海研究院院長劉揚偉今天表示，確保半導體供應安全穩定至關重要，鴻海布局3大新興產業發展，都需要功率與光電半導體推動技術創新，鴻海正建立和擴大車用半導體的競爭優勢。

鴻海研究院今天攜手國際半導體產業協會（SEMI）舉辦NExT Forum功率暨光電半導體主題論壇，探討「新世代半導體的技術與應用發展趨勢」，劉揚偉受邀透過線上視訊致詞。

劉揚偉指出，過去2年科技產業經歷嚴峻的半導體供應短缺，確保半導體供應安全穩定至關重要，成為鴻海集團夥伴和電動車客戶的關鍵需求。

他表示，鴻海研究院研發布局新世代晶片，培養前瞻技術研發人才，由鴻海集團支持，集團展望電動車、數位健康和機器人3大新興產業發展，這些產業都需要功率與光電半導體推動技術創新。

劉揚偉指出，鴻海研究院已獲得國家科學及技術委員會部會級的大力支持，加強與國立陽明交通大學和台灣半導體研究中心及部分公司合作，將在10月18日鴻海科技日展示先進晶片前瞻技術產學合作技術的合作成果。

劉揚偉表示，鴻海正建立和擴大車用半導體的競爭優勢，已投資碳化矽（SiC）基板製造商盛新材料，強化上游供應鏈確保基板供應。

鴻海研究院指出，此次論壇以Synergistic Ecosystem of Compound Semiconductor為題，邀請英飛凌、德州儀器、穩懋、微軟、聯電、KLA等國際大廠代表，聚焦在近來備受關注的氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）等化合物半導體的應用與未來趨勢。（編輯：楊凱翔）1110915