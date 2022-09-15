龔明鑫：台灣在電動車有很大機會 國發基金準備好了

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（中央社記者張建中台北15日電）國發會主委龔明鑫今天表示，台灣在電動車領域有很大機會，因為台灣在智慧化及電動化方面有很好的基礎，國發基金準備好了，政府會支持投資。

亞洲矽谷物聯網產業大聯盟、台灣先進車用技術發展協會與國際半導體產業協會（SEMI）今天共同舉辦全球智慧車高峰論壇，龔明鑫到場致詞，表示車用是各界看好的未來應用市場。

他說，據SEMI預估，今年全球半導體產值可望達6250億美元，主要是半導體應用百花齊放，除傳統的手機通訊，還有很多萬物聯網等應用。

龔明鑫重申，台灣擁有強大的半導體能量，對世界有一份責任，當台灣發展慢下來，世界的數位轉型與淨零轉型也會慢下來。

龔明鑫指出，電動化與智慧化是電動車的兩大關鍵，電動車是智慧轉型重要發展項目，對淨零轉型也相當重要，台灣在相關方面有很好基礎，儘管過去在燃油車發展辛苦，不過在電動車有很大機會。

他說，特斯拉的原型車就是在台灣發展出來，台灣有27家特斯拉零組件、模組供應商。

龔明鑫表示，廠商可透過這次論壇，從互動中尋找未來發展的重要夥伴，政府在電動車領域會非常支持，並培育人才。

擔任台灣先進車用技術發展協會理事長的力積電董事長黃崇仁說，過去一台車內含半導體價值約500至600美元，隨著自駕車發展，一台車內含半導體價值至少達2000美元，成長潛力大。

他表示，過去車廠對可靠度要求相當高，自特斯拉帶動車用電子市場改變，朝模組化發展，不僅測試時間縮短，且半導體先進製程與成熟製程都需要，預期將為台灣晶圓代工與IC設計業開創下波成長起飛的新契機。（編輯：潘羿菁）1110915