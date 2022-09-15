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相隔2年多 離岸人民幣兌美元匯率跌破7

2022/9/15 19:54
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（中央社台北15日電）美元持續走強下，離岸人民幣兌美元匯率今天一度失守7的關卡，最低貶至1美元兌人民幣7.0187元，為2020年7月以來首次。至截稿，在岸人民幣兌美元匯率最低來到6.9946元。

美國8月通膨率高於預期，美國聯準會（Fed）下週恐激進升息，今天衝擊全球金融市場。

綜合新浪財經、澎湃新聞、中新經緯等陸媒報導，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣，今天兌美元匯率跌破7.0的關卡，最低貶值至7.0187；在岸人民幣兌美元同樣逼近7.0大關，至截稿最低貶值至6.9946。

中國人民銀行（央行）授權中國外匯交易中心公布，人民幣中間價今天報6.9101，上調15點；在岸人民幣昨天收報6.9630。

人民幣兌美元匯率8月15日起開始大幅走低，9月5日盤中跌破6.94關卡。在此背景下，中國央行5日傍晚宣布，9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由8%下調至6%。但人民幣兌美元在岸和離岸市場仍連續兩個交易日走低。

報導引述中國社會科學院金融研究所副所長張明稱，即使短期內人民幣兌美元匯率跌破7.0，有關各方也沒有必要擔心人民幣兌美元匯率將會大幅貶值。

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他認為，一旦短期內人民幣面臨持續較快貶值壓力，中國央行一方面應該容忍人民幣兌美元匯率的適度貶值、增強人民幣匯率形成機制彈性，另一方面應該綜合運用外匯宏觀審慎管理工具、資本流動管理、前瞻性預期引導等手段來維持人民幣匯率穩定。

中國人行副行長劉國強5日在展望未來時稱，人民幣長期的趨勢應該是明確的，未來世界對人民幣的認可度會不斷增強，這是長期趨勢。但是短期內，雙向波動是一種常態，有雙向波動，不會出現「單邊市」，但是匯率的點位是測不準的，大家不要去賭某個點。「合理均衡、基本穩定是我們喜聞樂見的，我們也有實力支撐，我覺得不會出事，也不允許出事。」（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110915

劉國強
人行降外匯存準率穩匯率 分析：難阻人民幣破7 穩人民幣匯率 人行下調外匯存款準備金率
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