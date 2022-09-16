調高租金支出扣除額？財長：要從整體考量

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（中央社記者謝方娪台北16日電）針對立委提案調高租金支出扣除額或納入特別扣除額，財政部長蘇建榮今天表示，未來基本生活費隨所得成長，扣除意義相對會減少，且財政部要從整體稅制角度進行考量。

蘇建榮接受自由時報「官我什麼事」節目專訪，今天播出。針對提高租金支出扣除額或納入特別扣除額研議結果，蘇建榮說，自己先前說過，若要修法，最快可能會在這個會期提出，不過財政部仍要先經過研議評估。

蘇建榮表示，現在房屋租金支出列舉扣除額每戶限額為新台幣12萬元，不過每一個人基本生活費額度逾19萬元，且若人口數越多，基本生活費受益程度會越高，若未來基本生活費隨所得成長，扣除的意義相對就會減少。

蘇建榮也指出，財政部要從整體稅制角度考量，若單獨考量調高租金支出扣除額，那其他項目可能都會被提出來，為什麼只考量這個、沒有考量那個。

蘇建榮自台北大學財政學系教授借調擔任官職，借調期間於今年底屆滿，將從部長身分回歸教授。

蘇建榮說，借調8年期滿，按規定必須回學校，若不回學校就得辭職或退休，繼續留任；基本上因個人因素，之前已表達過（年底回歸校園），「我想總是有不同的生活」。

主持人詢問蘇建榮，心目中是否有哪一項是未來財政部應持續推動的改革，但可能因政治現實無法持續推動，例如20多年來未修的「財政收支劃分法」。

蘇建榮對此表示，有一些必須面對現實，也許曾努力過，但現實上不僅是政治現實、還有環境現實，以致沒有辦法落實；自己在這個位置上能做的事，自己都盡力推動，能達成當然最好，不能達成，也沒有什麼遺憾，因為已經都努力過了。

此外，蘇建榮談到，財政部推動「促參法（促進民間參與公共建設法）」修正案已經立法院財委會審議通過，不過送立法院會前，要先進行黨團協商，希望這個會期可順利完成立法。

蘇建榮指出，這是促參實施20年來的重大突破，不僅擴大促參範圍，同時增加新的促參模式，可望鼓勵民間多多參與公共建設。（編輯：楊蘭軒）1110916