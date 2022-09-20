台積電股東逼近140萬人創新高 早盤股價上漲5.5元

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台積電股東人數持續增加，逼近140萬人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹20日電）台積電股東人數持續增加，逼近140萬人，至9月16日達139萬8930人，創新高。隨著美股反彈，台積電今天早盤股價止跌回升，達新台幣472.5元，上漲5.5元。

台積電營運表現亮麗，8月營收首度突破新台幣2000億元關卡，達2181.32億元，再創新高，不過，受市場觀望美國可能持續激進升息影響，股價走勢震盪，上週下跌3元，滑落至472元。

台積電股東人數持續增加，據台灣集中保管結算所統計，至9月16日達139萬8930人，較9月8日的139萬2807人增加6123人，並超越7月8日創下的最高紀錄139萬4792人。

隨著美債殖利率滑落，美股19日全面收高，道瓊工業指數上揚197.26點，漲幅0.64%；那斯達克指數上漲86.62點，漲幅0.76%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.34美元，漲幅約0.44%，收在78.23美元。台積電今天同步止跌回升，早盤達新台幣472.5元，上漲5.5元，市值增加1426億元，達12.25兆元，貢獻大盤約45點。（編輯：楊凱翔）1110920