維田：訂單能見度至明年首季 智慧交通業績拚翻倍

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（中央社記者吳家豪台北20日電）工業電腦廠維田布局智慧製造、智慧交通及智慧醫療3大領域，今年營運保持雙位數百分比成長；觀察俄烏戰爭、通貨膨脹影響不大，訂單能見度已看到明年第1季，智慧交通明年業績有望翻倍。

維田產品主要銷售區域比重為歐洲51%、美洲34.6%、亞洲13.7%，近年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與戰爭影響，新基礎建設需求較以往更強勁，製造業邁向智慧工廠轉型以強化競爭力，加上因應疫情期間人力短缺問題，各大產業紛紛投入機器運用，預期將帶動更多工業電腦需求。

維田總經理劉則瑩今天出席媒體交流會表示，今年第3季營運狀況相當不錯，延續上半年成長力道；第4季目前樂觀看待，營收可望維持優於去年同期趨勢，訂單能見度已看到明年第1季。

展望明年，劉則瑩指出，美國客戶相對樂觀，美國雖然為了壓制通膨而升息，但工控產業的投資並未因此停下腳步；歐洲客戶有一些比較保守的看法，整體展望還是不錯。

維田董事長李傳德表示，先前因為原物料價格波動，維田已經連2季調整產品價格，第1季整體調漲6%，第2、3季部分產品漲價3%至5%。現在物料價格穩定、新台幣貶值，再調漲售價的機會不高。

維田財務長李素貞表示，維田對外幣操作採取相對保守策略，不會在帳上保留太多美元，大部分貨款以支付新台幣為主。由於第3季新台幣匯率走貶，有望反映在維田第3季營收表現上。

在智慧製造領域，工業自動化相關設備仍是維田主要營收來源，去年上市的智慧製造HMI人機界面、不鏽鋼全防水工業電腦等，目前已有明顯營收貢獻。

維田也加速開發海事船舶、軌道交通、智慧車載等方面應用，已有中國工程車、台灣電動巴士、充電樁等客戶使用，預期整體智慧交通明年將進一步成長。

在智慧醫療方面，劉則瑩指出，維田以代工為主，首批醫療用平板預計今年底前出貨，仍需3到5年時間醫療業務才會明顯貢獻營收。內部目標希望智慧醫療2年內營收占比達5%，5年內達到10%。

維田目前智慧製造營收占比約70%，智慧交通約10%，其他如工業顯示器及防爆系列等產品占20%。

他說，維田主要產線位於新北市中和區，先前才搬廠並更新設備，已預留擴產空間；但台灣廠持續面臨缺工問題，是較大困擾。目前觀察俄烏戰爭、通膨等因素對工業電腦產業的影響，並未像對消費市場影響那麼大，今年仍可成長。（編輯：張良知）1110920