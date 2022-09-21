FOMC會議登場美股收黑 法人：台股觀望升息結果

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（中央社記者賴言曦台北21日電）美國聯邦準備理事會（Fed）召開的FOMC會議於台灣時間20日晚間登場，會議結果將在22日公布，市場關注升息結果，美股收黑。法人認為，預估台股在美國升息結果出爐前，走勢可能偏弱。

由於美國8月通膨高於預期，市場對Fed升息幅度將是3碼或4碼看法分歧，投資人在等待會議結果前信心不足，導致美股收黑。

道瓊工業指數下跌313.45點或1.01%，以30706.23點作收；標準普爾500指數挫跌43.96點或1.13%，收3855.93點；科技股那斯達克指數下挫109.97點或0.95%，收11425.05點；費城半導體指數下滑38.448點或1.49%，收2539.496點。

資深分析師王兆立接受中央社記者電訪表示，美股20日因FOMC會議等不確定因素衝擊信心，台股恐怕也會同步偏弱；如果FOMC會議結果沒有太出乎市場預料，研判有機會為股市提供一點信心支持。

他進一步指出，10月還有企業第3季財報出爐，將同步發布對未來展望的看法；觀察近期企業每月營收表現及對後市相關看法，皆以比較保守的態度看待，因此後續盤勢仍要觀察。（編輯：張良知）1110921