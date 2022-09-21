立凱電獲澳洲支持 授權澳企建LFP鋰電池正極材料廠

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）磷酸系鋰電材料廠立凱電今天宣布，與澳洲北領地（Northern Territory）政府，以及澳洲企業AVENIRA LTD正式簽署合作備忘錄（MOU），由立凱電在澳洲北領地授權、建設並運營第一家LFP鋰電池正極材料廠。

立凱電發布新聞稿表示，此份備忘錄指出，澳洲北領地政府、立凱電以及AVENIRA LTD將共同合作，在2023年初達成最終投資決議，目標在未來十年內每年產能提升至20萬噸以上。

北領地政府同時也將與立凱電、AVENIRA LTD及其供應鏈夥伴積極合作，在達爾文市為此試驗工廠尋找合適地點，此試驗工廠一旦投入運營，每年LFP產能將達1萬噸。根據此備忘錄，將進一步支持持續發展，目標未來十年內年產能將提升至20萬噸。

LFP是製造電動汽車及儲能電池的關鍵材料，決定電池的容量、安全性以及耐久性。

澳洲北領地州長菲爾斯（Natasha Fyles）表示，今天的簽約對澳洲北領地來說是一個重大的經濟發展指標。因應可再生能源、儲能電池和高科技產品不斷增長的需求，在這個過渡時期，全球都在尋求與建立多樣化、可靠與穩定的供應鏈。

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此計劃案將把澳洲北領地定位為澳洲下一個先進製造基地，開發新的技術以及工作機會，支持在2030年實現40億美元的目標。

根據新聞稿內容，此計劃案有創造1000個就業機會的實力，從達爾文到巴克利地區（BARKLY），澳洲北領地人民都將因新建工廠而受惠，本計畫所需的原材料將全數採購來自於澳洲北領地巴克利地區Wonarah（沃納拉）磷酸鹽項目。（編輯：楊凱翔）1110921