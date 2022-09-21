澎湖漁業用冰聯合漲價 公平會開罰3業者30萬元

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）公平會嚴查聯合行為，日前發現澎湖縣3家漁業用冰製冰業者聯合漲價，今天委員會議通過對金海企業行、豐德冷凍廠股份有限公司、西北製冰工業有限公司等3業者開罰合計新台幣30萬元。

漁業用冰是指漁船出海捕魚時，冷藏漁獲物使用的冰塊，不可食用且單支重量達135公斤，因此產銷業者須具備大型冷凍庫、專用冰模、冷卻設備、高壓電設備及滑冰道等專業機具及操作能力。

澎湖縣3家漁業用冰製冰業者金海企業行、豐德公司、西北公司均具備上述設備及操作能力且銷售漁業用冰，營業規模相當且相互競爭，公平會表示，日前發現上述3家業者於111年7月1日同日調漲價格，公平會即刻前往實地調查是否涉及聯合行為。

調查後發現，澎湖縣漁業用冰市場高度仰賴金海企業行、豐德公司、西北公司，目前3家業者在澎湖縣漁業用冰市場占有率差不多，彼此認識且相互牽制，任何一家調價均會引起市場競價。

7月1日金海企業行等3家業者以台電公司調漲電價為由，調漲冰塊價格至每支200元並發布公告，公平會指出，實際上，3家業者調價前，就已透過通訊軟體LINE傳遞調價訊息並相互確認，合意達成漲價共識，同步調漲價格，已違反公平交易法第15條規定。

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公平會今天委員會議通過，金海企業行、豐德冷凍廠股份有限公司、西北製冰工業有限公司，合意調漲漁業用冰價格，構成公平交易法第15條的聯合行為，對3家業者裁處30萬元罰鍰。

公平會再次提醒業者，商品價格、數量是競爭上重要的秘密武器，就算事業間彼此熟識，也不能相互傳遞價格資訊、表露意圖，以免觸及公平交易法聯合行為的紅線，尤其不能藉口成本上漲趁機聯合哄抬價格，一經查獲具體事證，公平會就會依法開罰。（編輯：潘羿菁）1110921