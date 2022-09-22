看好亞灣產業群聚 友達AUO解決方案研發中心啟用

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）國際面板大廠友達光電看好亞灣5G AIoT產業發展群聚效應，進駐台壽大樓成立「AUO解決方案研發中心」，作為多元場域解決方案的研發及試驗場域，預計將進駐300名員工。

高雄市政府經發局今天發新聞稿指出，友達光電在亞灣區台壽大樓成立「AUO解決方案研發中心」，昨天完工啟用，將作為友達智慧行動辦公艙、智慧運動健康及藝術展演等多元場域解決方案的研發及試驗場域，未來在高雄據點將進駐300名員工。

高雄市長陳其邁並前往參觀，由友達光電董事長彭双浪介紹運用8K超高解析度顯屏技術的FindARTs友達藝廊，如何以獨步全球的先進抗反光技術重現國際典藏畫作細緻筆觸，以及零干擾、易安裝並整合智慧管理的行動智慧辦公艙，和運用在健康管理的智慧運動健康促進方案等，展現友達光電雄厚實力。

彭双浪指出，全球進入5G AIoT時代，看好未來場域應用帶來的經濟效應，友達投入資源深化5G AIoT場域應用，盼創造差異化產品，為公司營運與發展加值。亞灣擁有得天獨厚區位與資源，且多處展館場域及潛在合作廠商，相信新基地將加速研發腳步，讓世界知道友達在面板以外的研發應用軟實力。

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陳其邁說，很開心看到又有世界級大廠投資高雄設立研發中心，市府也將於亞灣區推出「亞灣2.0計畫」，打造亞灣成為數位轉型最佳練兵場域，進行各項超前部署，在國際競爭中搶得市場，非常歡迎企業投資高雄，市府會提供最快、最完整的服務。

經發局長廖泰翔指出，市長上任後2年拚4年，累計招商投資金額逾5000億元，並與中央合作推動亞灣5G AIoT創新園區，打造全台最完整的5G應用驗證場域與資源，已吸引友達、仁寶、CISCO、微軟、高通、義隆等多家國際大廠進駐。市府並提供006688專案，回應企業需求延長申請至今年底，歡迎企業把握機會投資。（編輯：張芷瑄）1110922