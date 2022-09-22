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福貞：山東廠第3季開出新產能 中長期營運可期

2022/9/22 16:52
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（中央社記者賴言曦台北22日電）製罐廠福貞-KY表示，山東廠第2條兩片式鋁罐產線已於今年第3季投產，新產線稼動率可望在第4季逐步提升至8成以上；陝西廠9月則已完成主廠房鋼構立柱，預計明年第3季投產，中長期營運可期。

福貞今天透過新聞稿表示，山東省是中國大陸啤酒產銷第一大省，公司在山東廠的產線多年來皆保持近乎滿載的產銷壓力，因此早規劃投入第2條兩片式鋁罐產線，並已取得預期主要客戶的訂單加持。

福貞指出，為配合當地多個知名品牌客戶對330毫升與500毫升的兩片式鋁罐需求，山東廠第2條產線已於第3季進行投產，初期規劃部分製程與原產線共用製程生產，後段製程階段分流後，將可完成建置330毫升與500毫升的彈性生產模式，降低不同罐型在製程換線中造成的生產效能損失。

福貞表示，若產線調教順利，預計山東廠每年可新增5億支鋁罐產能，而在已有預計訂單加持下，再加上涼茶、氣泡飲品等客戶挹注，預期第4季度新產線稼動率可望提升至8成以上，對優化毛利率有相當助益。

觀察現有6大生產基地，福貞指出，公司分別瞄準華南、華中、華北與台灣市場，在山東廠第2條產線進行投產後，陝西廠在9月也已完成主廠房鋼構立柱，預計於2023年第3季投產。

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福貞表示，公司去年決議在陝西省設立新生產據點，是為了進一步強化華北、中西部區域的戰略布局，在陝西廠已建立客戶預期訂單需求的基礎上，考量當地產業整合速度加快，部分中小金屬包材業者在長期產能有限、環保政策趨嚴、原材料成本上漲等因素下逐步退出當地市場，是公司擴張市占率的契機。

福貞指出，中國大陸啤酒罐化率與全球市場相比仍有成長空間，且冬天進入需求旺季，福貞憑藉生產規模、產品優勢、配合客戶需求提供多元罐型能力及節能減碳的綠色生產流程，並隨著客戶布局二、三線城市，貼近消費市場，中長期營運可期。（編輯：楊蘭軒）1110922

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