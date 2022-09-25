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台達電推護智燈 照明應用再下一城

2022/9/25 14:11
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台達電今天宣布推出M+護智燈，透過健康照明專利技術，擴展照明應用，未來規畫推出更多的照明產品。

台達電新聞稿指出，受邀參與由中華護智協會主辦的「樂齡照護健康防疫研討會」，現場首次發表展示台達M+護智燈。

台達電指出，自行研發的專利複頻技術結合閱讀燈設計，在正常燈光中揉入40Hz頻率光波，可讓眼睛輕鬆接收光波刺激但不受頻閃的困擾。

台達電說明，40Hz的光波刺激雖可活化腦部，然而頻閃卻會對眼睛造成壓力，因此開發M+護智燈，利用複頻技術專利，在正常的燈光中揉入40Hz頻率的光波，使用者可在日常使用人工照明同時接受40Hz的光照刺激，不受閃爍問題困擾，進而達到抑制類澱粉蛋白在神經系統堆積的效果。

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台達電樓宇自動化事業群總經理羅永堅表示，台達電從推廣建築節能，逐步擴展至健康建築，持續發展健康照明產品，去年推出人體可安全使用的U+紫外線抑菌器，協助防疫；今年開發M+護智燈的專利技術，讓健康照明科技應用在腦部保健，未來也規畫推出更多的護眼照明產品。

研討會中，台達電也展出能以晝夜節律照明調節長者生理時鐘的無線藍牙控制BIC（Bluetooth Intelligent Control）智慧型照明系統，以及可人機共存的U+紫外線抑菌器。（編輯：楊蘭軒）1110925

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