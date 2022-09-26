區塊開發在即 上緯新能源：今年投標固定式風場為主

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（中央社記者曾智怡台北26日電）區塊開發選商在即，上緯新能源今天宣布與6大供應鏈打造「離岸風電台灣隊2.0」，共同投入兩處苗栗外海案場開發，今年投標重心以現階段技術較成熟的固定式風場「海盛」為主，浮動式風場「海碩」則已啟動國際技術團隊合作。

上緯新能源（SRE）今天舉辦海盛（Formosa 4）、海碩（Formosa 5）離岸風電計畫的供應商大會，宣布與6大供應鏈的在地產業代表，包含電力設備、水下基礎、風力機組件、船舶與海事工程服務、港埠、工程設計服務等超過30家供應商以及銀行和保險業者，打造升級版「離岸風電台灣隊2.0」。

上緯新能源團隊自2012年起投入台灣離岸風場的開發，歷經示範風場、潛力場址風場經驗，接下來將以海盛、海碩兩計畫投入區塊開發競標。其中，甫通過環評初審的海碩，是目前唯一取得區塊開發資格的浮動式風場。

區塊開發首期選商申請將在30日截止，上緯新能源董事長林雍堯表示，海盛、海碩均會送件，將以海盛為核心主軸，海碩則已啟動兩家以上國際技術團隊合作。

上緯新能源執行長蘇容儀補充，國產化會遵照經部能源局產業關聯政策規劃，目前浮動式尚無相關國產化要求，會嘗試從海盛連結台灣供應鏈；銀行融資部分，台灣銀行團初期對浮動式風場接受度需要時間，會借重先前在示範風場融資經驗，由國際銀行帶領台灣銀行的方式規劃。

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針對供應鏈國產化存在業者與政府認知落差，是否將影響區塊開發，林雍堯表示，過去國內供應鏈學習曲線「的確比原來預期慢了一點」，但無論經濟部、行政院等均有定期召開會議，與業者溝通協調。

林雍堯表示，10年下來，除上緯新能源有所成長，供應鏈、廠商規模也越來越大，公司始終扮演橋接角色，從技術橋接到環安衛概念，強調自身為「最在地且國際的離岸風電開發商」，除在台灣蓋風場外，盼將台灣打造成亞洲離岸風電發展核心。（編輯：林克倫）1110926