儒鴻企業總部新莊落成 侯友宜：副都心產業帶成形

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成衣大廠儒鴻斥資新台幣64億元在新莊副都心打造的總部大樓27日啟用，前副總統陳建仁（左2）與新北市長侯友宜（右3）受邀出席剪綵。中央社記者高華謙攝 111年9月27日

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（中央社記者高華謙新北27日電）成衣大廠儒鴻斥資新台幣64億元在新莊副都心打造的總部大樓今天啟用，新北市長侯友宜說，北台灣的中心就在新莊，超過800公頃的副都心產業帶已成形。

新北市政府經濟發展局表示，儒鴻企業是全球機能服飾龍頭，這次在新莊副都心打造地下4層樓、地上19層樓營運總部，同時設置紡織品實驗室、布料研發、成衣技術及成品展示中心。

前副總統陳建仁致詞時表示，儒鴻在布料研發是全世界有名，在科技研發與藝術融入下不斷求新求變，創造出極大總股東權益報酬，「我們台灣有台積電，但是我們紡織業有儒鴻」，鼓勵台灣所有企業不斷研發創新，領先世界，讓全世界看到台灣。

侯友宜說，早在民國108年率隊考察東協3國時，就特地繞到儒鴻在越南同奈省的成衣廠，親自邀儒鴻企業董事長洪鎮海持續投資新北，如今儒鴻營運總部在新莊落成，可望提升產業效益，帶動更多就業機會。

侯友宜表示，新北市產業發展以板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政大樓共3大核心當作支點，沿新店、蘆南蘆北為南北兩端建構出微笑曲線，其中由新莊副都心、頭前重劃區、新莊北側知識園區環繞而成的黃金三磚外，再加上泰山都市計畫區、塭仔圳重劃區等，超過800公頃的副都心產業帶已然成形。

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侯友宜說，最難能可貴的是，儒鴻在企業總部裡設有托育「品質有夠好」，不僅照顧自己的員工，同時以永續經營方式跟社區結合在一起。

洪鎮海表示，考慮公司未來長期營運發展，且看準新莊副都心發展潛力與交通優勢，因此選擇在新莊落腳。新總部面積約為原大樓5倍，可聚集台灣所有約2000名員工，匯聚主要業務、接單營運重心與研發中心等，發揮最大營運效益。（編輯：方沛清）1110927

成衣大廠儒鴻在新莊副都心打造的總部大樓27日啟用，前副總統陳建仁（中）致詞時說，儒鴻在布料研發是全世界有名，「我們台灣有台積電，但是我們紡織業有儒鴻」，鼓勵台灣所有企業不斷研發創新，領先世界，讓全世界看到台灣。中央社記者高華謙攝 111年9月27日