美元漲高回落 新台幣收31.78元終止連4貶
2022/9/27 18:31（9/27 18:43 更新）
美元指數漲高回落，亞幣終於得以喘口氣，新台幣匯率27日終止連4貶，收盤收在31.78元，小升3.8分。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北27日電）美元指數漲高回落，亞幣終於得以喘口氣，新台幣匯率今天終止連4貶，收盤收在31.78元，小升3.8分，台北及元太外匯市場總成交金額17.24億美元。
美股續跌，不過台股在國安基金操盤手、財政部次長阮清華信心喊話之下，今天上下震盪130點後，終場上揚48.4點，收復13800點。
新台幣兌美元今天開盤價為31.84元，走勢呈現先貶後升，最高31.766元、最低31.88元。
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外匯交易員表示，美元指數回檔、台股走揚，外資今天下午也轉向略有匯入，推動新台幣由貶翻升；此外，時序接近月底，出口商有拋匯需求，也提供支撐力道，新台幣短線應呈整理格局。
外匯交易員指出，新台幣之前幾乎是以每天1角、近2角的速度貶值，現在貶勢稍微緩和也很正常，但大環境仍將帶動亞幣走貶，新台幣貶破32元整數關卡是早晚的事情。（編輯：趙蔚蘭）1110927
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