台股上漲48.4點收復13800點 電子穩航運強

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（中央社記者張建中台北27日電）台股今天上下震盪130點，終場上揚48.4點，收復13800點。除電子股回穩，航運走強，是台股止跌回升的主要動力。

台股加權指數收在13826.59點，上漲48.4點，漲幅約0.35%，成交值新台幣1894.35億元。盤中最高達13862.84點，最低觸及13732.32點。

電子股方面，台積電股價止跌回升，收在448元，上揚1.5元；其餘股王大立光、股后信驊及聯電等權值股紛紛走高，帶動整體電子類股指數上揚0.54%。

傳統產業股漲跌互見，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海股價同步大漲，帶動整體航運類股指數勁揚1.86%。

儒鴻斥資64億元打造的企業總部今天啟用，股價震盪走高，收在426元，上揚10元，聚陽也上漲5元，整體紡織類股指數上揚1.66%。

玻璃類股也有不錯表現，類股指數上揚逾2%，鋼鐵與塑膠類股弱勢走跌。金融股同樣表現疲弱，類股指數下跌0.83%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，26日融資餘額銳減66.94億元，有助資金籌碼穩定，3天內底部是否浮現值得留意。後續匯率與美股表現將持續牽動台股後市，投資人應持續觀察。（編輯：楊凱翔）1110927