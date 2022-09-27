台灣波蘭成立工作小組 推動半導體合作

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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）在駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥，及波蘭經濟發展暨技術部次長皮霍雅克（Grzegorz Piechowiak）見證下，台灣與波蘭今天簽署合作備忘錄，正式成立半導體工作小組，將推動半導體合作。

蔡明彥22日至28日率領由台灣產、官、學、研部門代表組成的「台歐民主供應鏈韌性及合作考察團」訪問波蘭，目標為透過實地考察和洽談，結合台灣與波蘭的產、研優勢，推動半導體等領域交流合作。

駐波蘭代表處指出，台灣與波蘭都有意願在理念相近基礎上，探索更多互利合作機會。今年5月，第10屆台波經貿諮商會議確認雙方都有意願在半導體發展方面分享經驗及合作，並同意討論設立工作小組相關規劃。

駐處表示，為落實雙方加強合作意願，在蔡明彥與皮霍雅克見證下，駐波蘭代表陳龍錦與波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）一同遠距簽署合作備忘錄，台波半導體工作小組也正式成立。

工作小組是台、波雙方未來產、官、學、研專家溝通及合作的對話機制，重點項目包括推動半導體領域相關活動、舉辦媒合會或科技論壇、加強半導體產業專業人才的教育培訓。

駐波蘭代表處指出，簽署備忘錄意義重大，不僅有助台、波雙方深化經貿產業合作，也進一步落實兩國攜手強化民主供應鏈韌性的承諾。（編輯：韋樞）1110927