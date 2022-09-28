景氣擴張力道放緩 國泰金下修今年經濟成長率至3.2%

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（中央社記者蘇思云台北28日電）國泰金表示，考量全球央行收緊貨幣政策、中國防疫動態清零，以及俄烏戰爭久拖不決，景氣擴張力道將有所放慢，台灣今年經濟成長率預測值從3.4%下修到3.2%，明年經濟成長率則預估為2.7%。

國泰金今天線上舉行第3季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會。國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，全球景氣趨勢下滑，終端需求走弱，電子業庫存壓力升高，加上第2季本土疫情影響，把台灣今年經濟成長率預估值從3.4%小幅下修到3.2%。

徐之強表示，隨海外需求明顯降溫，出口與民間投資動能漸減，景氣擴張力道將有所放慢。團隊評估，2022年下半年台灣經濟氣候將逐漸趨緩至象徵景氣穩定的「朗」，出現機率將在45%以上。

展望明年，徐之強表示，全球高利率環境可能導致需求進一步下滑，廠商持續調整庫存並遞延投資，出口、投資仍不樂觀，不過民間消費基期低且疫後消費需求提振，台灣景氣預期仍能維持一定成長。團隊首次預測，2023年台灣經濟成長率將為2.7%。

台灣央行今年以來已經升息2碼（1碼為0.25個百分點），徐之強表示，團隊研判，儘管景氣下行風險升高，通膨仍在2%上方，且主要央行持續緊縮，預期台灣央行將維持緩步升息，到明年第1季再視通膨與外部貨幣政策狀況調整。

有關外資流出狀況，徐之強認為，台灣經濟表現還有3%以上成長、還算前段班，明年就算比今年弱一點，仍有2%以上的成長，只要基本面表現很好，新台幣的貶值幅度應該會慢慢減緩，一旦幣值貶值減緩、台灣經濟表現又很好的話，台灣廠商獲利仍然維持一定水準，外資仍會回到台股投資。

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台股最近跌跌不休，徐之強表示，可以觀察2大指標，一是新台幣貶值幅度跟台股有連動，要看新台幣是否還會再貶；二是看景氣燈號，明年上半年可能是這波景氣下滑的的谷底，明年下半年也許會回升，股市作為先行指標，也許在景氣燈號到藍燈或黃藍燈之前，會有稍微止穩的表現。

國泰金投資長程淑芬表示，近期因為美元強，亞洲地區台灣跟韓國股市比較容易成為外資提款機，不過股市是經濟的先行指標，市場已經有陸續反映衰退預期。她建議可從3類股票挑選標的，一是未來2年產業不錯的公司；二是股東權益報酬率不錯的公司；三是配息不錯的股票，之前可能因為股價較高，現在有下跌到一定價位，可以擇優布局。（編輯：林淑媛）1110928