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景氣好轉 110年受僱員工全年淨進入2.1萬人次

2022/9/28 18:53
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）主計總處今天公布110年事業人力僱用狀況調查統計結果，受僱員工數從109年受僱員工淨退出2.1萬人次，110年強勁反彈，轉為全年淨進入2.1萬人次，顯見台灣經濟成長動能強勁，勞動市場也更活絡。

主計總處今天發布110年事業人力僱用狀況調查統計結果，內容指出，工業及服務業受僱員工總人數為813萬人，每月進入率平均為2.37%、每月退出率平均為2.34%，雙雙較109年走揚；受僱員工全年淨進入2.1萬人次，淨進入率0.03%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣解釋，109年疫情爆發，國內經濟受到衝擊，勞動市場也趨於保守，全年受僱員工情況罕見呈現淨退出，不過110年隨著全球景氣回溫，台灣受惠於數位、新興科技商品應用擴展，經濟成長率創下突破6%的亮眼成績，相關產業人力需求也跟著提升。

也因此，受僱員工數從109年全年淨退出，轉為110年的淨進入，且進入率、退出率雙雙上揚。陳惠欣表示，當景氣好轉，求職、轉職機會較多，流動率自然較高，「勞動市場比較活絡」。

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事業人力僱用狀況調查除了公布受僱員工進退概況，也提到在人口高齡化的影響之下，受僱員工年齡逐年提高，110年底工業及服務業受僱員工平均年齡為40.4歲，較109年續增0.1歲；另外，受到勞保年金請領年齡逐年提高，退休員工人數近6年來首低於10萬人。

廣大勞工常常怨嘆薪資成長過慢，這份調查也揭露部分原因，主計總處指出，企業僱用員工時，除了給付薪資，也須負擔勞保、健保、退休金提撥等非薪資報酬，110年工業及服務業受僱員工每人全年非薪資報酬10.9萬元，加計薪資報酬67萬元後，總勞動報酬為77.9萬元，較109年增加2.2萬元或2.9%。（編輯：潘羿菁）1110928

陳惠欣
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