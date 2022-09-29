10餘檔個股盤中突拉高 金管會請證交所查是否有異

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（中央社記者謝方娪台北29日電）10幾檔個股盤中股價拔尖拉高、旋即回落，引起市場關注，金管會今天表示，已請證交所持續了解是否有異常情形，股市有監視制度，若發現涉有不法情事，將依規辦理。

美股強彈，帶動台股今天早盤突破13600點，盤中一度拉回翻黑，尾盤電子、金融回神，終場收在13534.26點，上揚68.19點。不過，華邦電等10幾檔個股盤中股價拔尖拉高後旋即回落，引起市場關注，揣測是否是ETF（指數股票型基金）錯帳所致。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會表示，金管會已請證交所調閱資料，截至今天下午3時止，有申報ETF錯帳僅元大證券府城分公司，錯帳金額很小、僅新台幣8萬餘元，目前尚未接獲投資人反映有受影響，且這和外界關注10餘檔個股盤中股價變化無關。

張子敏說，若有ETF錯帳，申報期限是至明天上午10時止，相關資訊還待進一步了解；針對外界關注10幾檔個股今天盤中股價變動，金管會已請證交所持續了解是否有異常狀況。

張子敏強調，股市有建立監視制度，會對有價證券執行監視查核，若發現任何涉有不法情事，金管會將依規辦理，維護交易秩序。（編輯：張均懋）1110929