民眾黨稱財政缺口1.2兆 財部提7點聲明澄清

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（中央社記者張璦台北29日電）民眾黨團今天指出，民國105年度至110年度財政缺口高達新台幣1.2兆元。財政部發布7點回應表示，上述期間，中央政府總預算連同特別預算，各年度歲入歲出差短合計4499億元，並無收支缺口上兆元情事。

台灣民眾黨立法院黨團今天召開記者會，黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、立委蔡壁如出席。

蔡壁如指出，蔡政府上台以來，稅收連年超徵，從民國105年度至110年度，稅收超徵金額合計高達8069億元，去年度就超徵4327億元，約是歲入2兆4415億元的17.7%，財政部預算數字和實際數字有1/5的落差，顯示政府財政數字管理失靈。

與會的政大教授陳國樑則指出，稅收超徵、特別預算常態化，凸顯財政數字管理失靈，呼籲制度規範，建立特別財政紀律。

對此，財政部提出7點回應；首先，107年度至今還本超過4800億元，均為實質還債，並非記者會所稱舉新還舊。

第二，記者會以105年度至110年度全國稅收超徵及中央政府債務增加合計數，稱財政缺口高達1.2兆元，並非實情；經查，該期間中央政府總預算連同特別預算，各年度歲入歲出差短合計4499億元；近年歲入歲出差短主要是因應COVID-19疫情及維護國家安全等，編列相關特別預算，並無所稱收支缺口上兆元情事。

財政部表示，第三，各特別預算編列，都是因應緊急或重大政事，依預算法及特別條例規定辦理，送請立法院審議通過，過程嚴謹，特別預算舉債均納入債務未償餘額管控債務存量，並無規避監督及常態化情事。

第四，105年度至110年度中央政府稅課收入決算數較預算數增加合計4992億元，外界所稱的8069億元，是「全國」稅課收入增加數。各該年度增加的稅收，均用於減少舉債、增加還本及累計至歲計賸餘，可供作未來財源，且稅課收入相關預決算資料均公開透明。

第五，台灣債務比率逐年下降，截至今年9月23日止，債務比率實際數為28.5%，較105年底33%低，且近年台灣經濟成長率比主要國家更好，顯示政府兼顧經濟成長及債務管控。

第六，經查截至今年9月23日國債鐘平均每人負債25萬元，並非記者會所稱每人負債100萬元。

財政部指出，第七，預算從編製至審議、執行完成，歷時逾2年，不易精準估測。為精進稅收估測，112年度稅課收入預算編列，除參考經濟成長率外，更積極掌握每期營業稅申報情形，以獲利率等相關數據，推算次年度營所稅可徵起數，積極研議縮小實際數與預算數的差距。（編輯：張均懋）1110929