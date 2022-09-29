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國家核心關鍵技術認定 國科會拚年底前公告審查辦法

2022/9/29 20:41
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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）為保護國家產業核心技術，國科會規劃「國家核心關鍵技術」審議機制，將由產官學研各方代表擔任委員、組成審議委員會，以界定並保護半導體等國家核心關鍵技術，預計年底前將公告相關辦法。

半導體等高科技產業為台灣經濟命脈，然近年紅色供應鏈持續滲透台灣產業、磁吸台灣高科技人才、竊取營業秘密，立法院今年5月三讀通過「國家安全法」，以「營業秘密法」為基礎，加強保護核心關鍵技術。

此外，行政院會今天也通過「智慧財產案件審理法」等修正草案，將觸犯營業秘密法的一審刑案，改由智慧財產及商業法院審理，以建構符合國際潮流的智慧財產訴訟制度。

國安法規定，國家核心關鍵技術的認定標準，是由國科會制訂辦法界定。國科會主委吳政忠日前指出，相關子法將在年底前公告，其中半導體技術一定會被列入此範疇。

國科會表示，有關國安法授權國科會與相關機關會商，訂定國家核心關鍵技術認定程序，以及其他應遵行事項之辦法，目前尚在研擬中，國科會持續與各界溝通中，廣納產、官、學、研意見凝聚共識。

國科會官員表示，據國安法、兩岸人民關係條例等法規授權，國科會要負責研擬子法，以規範國家關鍵核心技術的認定機制與程序，據目前規劃，將設有審議委員會機制處理此事。

官員說明，這個審議委員會，目前規劃是由產業界、政府部門、學研界所三方重要人物或代表擔任委員，經委員會審議界定後，就會公告國家關鍵核心技術範疇。

官員解釋，目前相關辦法仍在草案研擬階段，因此國科會仍在徵詢產業界、政府部門等各界意見，待完成意見徵詢程序後，就開始子法溝通階段，並盡速訂定、公布子法草案內容。（編輯：潘羿菁）1110929

吳政忠
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