美光警告市況更艱難 擬砍資本支出至少3成

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（中央社班加羅爾29日綜合外電報導）美光科技公司（Micron）是今年稍早率先對個人電腦和智慧型手機需求下滑示警的主要晶片製造商，這家美國公司今天警告，未來情勢會更加艱難，並表示已在削減投資。

路透社報導，美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）在法說會表示：「我們大幅削減了資本支出，現在預計2023會計年度的資本支出約為80億美元，年減逾30%。」

儘管如此，隨著需求在明年初開始復甦，美光預計2023會計年度下半年營收將強勁成長。

這家總部位於愛達荷州波伊西（Boise）的公司股價今年以來跌約45%，今天盤後下跌1.5%。

通貨膨脹高漲、利率上升、地緣政治緊張局勢和中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖導致企業和消費者控制開支，衝擊個人電腦和智慧型手機市場。

美光表示，新會計年度的晶圓製造設備投資將減少50%。晶片設備製造商應用材料公司（Applied Materials Inc.）盤後股價聞訊挫跌2%。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities Inc.）分析師布萊森（Matt Bryson）表示，傳統性減產和資本支出減少是記憶體市場的基本面接近嚴苛局面的一種跡象。

美光稱當前的市場挑戰「前所未見」，但相信縮減支出規模將有助導引市場。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110930