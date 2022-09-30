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金管會2招救市 投顧：抑制空方力道剛好

2022/9/30 17:23
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（中央社記者江明晏台北30日電）台股9月重挫逾1600點，金管會今天祭出兩招救市，投顧看好，政府限制空方的力道剛好，不致引發股市超跌，雖然台股近期大跌主要來自美股重挫、買盤縮手，但政府作為「代表家裡有『大人』在，空方別太囂張」。

由於美股重挫，台股今天早盤一度大跌近260點，盤中穩步收斂跌勢，但尾盤台積電續挫，拖累指數終場下跌109.68點，收在13424.58點，週線大跌693.8點，吃下第6根黑K棒，月線也收黑，9月跌點高達1670.86點。

金管會證期局長張振山今天下午召開臨時記者會宣布救市新措施，自今年10月1日起，將調降每日盤中借券賣出委託數量，並調高融券保證金成數。兩項措施內容分別為，第一，調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量的30%調降為20%；第二，上市及上櫃有價證券最低融券保證金成數由90%調整為100%。

投顧分析師指出，由於市場普遍擔憂政府實施「限空令」後，反而會引發市場恐慌，導致股市超跌，變成反效果，金管會今天公布的措施還不到「限空令」的程度，力道剛好，只是對空方融券的緊縮，使放空成本增加，資本較為雄厚的空方還是可以做空，雖然空方回補力道也會變小，但對股市不會產生嚇阻作用，導致引發恐慌賣壓的超跌現象。

分析師陳唯泰受訪時說，目前台股的問題還是買盤不強，並非空方太活躍，也因此要解決的是投資人買盤縮手的問題，政府其實不需要做太多動作，問題存在於外在大環境，建議政府可朝振興內需經濟、實際端出牛肉的政策，例如減稅等方面思考作為。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台股近期重挫的趨勢來自外資，政府雖然能阻擋一部分的空方力道，但還是得看美股臉色，不過，金管會有所動作還是會好一點，「代表家裡有『大人』在，空方不要太囂張」。（編輯：趙蔚蘭）1110930

儲祥生
分析師：台股跌無關央行資本管制說 後市看台幣貶勢 台股觀望氣氛濃 法人：靜待Fed升息結果
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