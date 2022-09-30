新台幣連2升收31.743元 9月重貶4.12%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北30日電）美元走疲加上出口商拋匯需求出籠，新台幣匯率今天走勢偏升，重回31.7元價位，收盤收在31.743元，勁揚1.04角；不過新台幣9月貶勢凌厲，累計貶值1.308元或4.12%，週線、月線與季線同步收黑。

美元指數走軟、回落至111價位，加上出口商月底拋匯需求湧現，新台幣匯率無畏台股疲態，今天一早開高，開盤價為31.75元，盤中最高升抵31.725元、最低31.83元，台北及元太外匯市場總成交金額16.61億美元。

外匯交易員表示，美元回軟激勵亞幣偏升整理，離岸人民幣收復失土，先前跌破7.2，今天拉回一度見到7.08，新台幣匯率也連2升；若美元指數短線回檔，亞幣可暫時喘口氣。

新台幣今天同步收週線、月線、季線，本週累計貶值7.8分或0.25%，週線連十黑；月線、季線也都呈現大幅走貶。

回顧新台幣今年以來走勢，在美國聯準會暴力升息之下，新台幣跌跌不休，從年初27元至最近的31元，重貶逾4元。

對於新台幣貶勢，中央銀行總裁楊金龍昨天於立院備詢時指出，這是受到美國聯準會升息影響，畢竟洪水要來，擋也擋不住，央行為了維持市場穩定，也會適時進場調節。（編輯：潘羿菁）1110930