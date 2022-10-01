昇恆昌挺過疫情 送3000萬購物金迎解封

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（中央社記者江明晏台北1日電）自2020年初疫情爆發後，少了機場消費收入的昇恆昌身處「海嘯第一排」，轉型搶攻內需挺過疫情，終於盼到國境鬆綁，昇恆昌免稅購物網表示，將發出新台幣3000萬元的購物金，迎接復甦。

台灣從10月13日再擴大國境開放，正式實施入境免居隔0+7，每週入境人數15萬人次，並開放非免簽證國家入境，出境觀光也取消旅行社出團禁令等措施；業界指出，政策意味著沈寂已久的邊境將開放。

自2020年初疫情爆發後，昇恆昌少了機場消費收入，改為在全台各地舉辦特賣會，並在網路銷售商品，稅金都由公司買單吸收，挺過難關。

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隨著陸續鬆綁國境管制，即將帶動跨境旅遊復甦，苦熬近3年的昇恆昌免稅購物網宣布，已做足準備，將發出新台幣3000萬元購物金，迎接重啟旅遊的時刻。

昇恆昌免稅購物網表示，將提供民眾在出國前7天能夠至線上搶先預訂免稅商品的服務，不需要擔心紅眼航班等問題，登機前就可領取，不論是否已有出國行程，只要上網頁先登記，免消費即可搶，最高可帶回5000元的免稅購物金，預計送出總金額3000萬元。（編輯：張均懋）1111001