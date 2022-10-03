中科招商傳捷報 半導體大廠合晶進駐二林園區

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）中科二林園區招商傳捷報，半導體大廠合晶科技將進駐中科二林園區籌設新廠，中科管理局今天表示，合晶預計租用土地約10公頃，總投資金額逾新台幣150億元。

中部科學園區管理局發布新聞稿指出，這項投資案是由中科管理局長許茂新親自率領團隊與合晶高層多次磋商，一一克服進駐相關問題，終於促成合晶科技落腳中科二林園區。

中科管理局表示，合晶公司為半導體產業供應鏈大廠，並在低阻重摻領域排名全球前3大。近年因消費性電子產品的需求力道強勁，物聯網與巨量資料帶動多元智慧應用的創新服務，加上電動車領域對於高壓、高功率元件的需求提升，相關產業對晶圓需求暢旺，呈現供不應求狀態，因而尋求擴廠。

中科管理局指出，合晶公司進駐中科二林園區建廠生產，預計租用土地約10公頃，興建廠房擴增產能，總投資金額逾150億元，為中科二林園區高科技產業聚落再添生力軍。不僅有助紓解對下游產業供貨壓力，更可以區域優勢連結台灣北中南部上下游產業，掌握半導體產業在地供應鏈商機。

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中科二林園區面積631公頃，是中科5大園區中面積最大的園區，中科管理局表示，引進對象以低耗水、低耗能、低排放為原則，產業類別以精密機械、光電、電腦周邊及半導體等產業為主。

中科管理局表示，二林園區目前已核准引進36家廠商，計畫投資金額約1070億元，另有數家廠商持續洽商進駐事宜。園區可供出租土地133公頃，尚有約70公頃可供租用，歡迎有意進駐的廠商把握契機，管理局將提供投資引進的優質行政服務。（編輯：謝雅竹）1111003