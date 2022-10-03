房仲：9月移轉棟數南部衰退明顯 後市量縮價平

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（中央社記者賴言曦台北3日電）房仲根據六大都會區地政局公布的9月買賣移轉棟數分析，今年9月南部交易衰退明顯，雙北減幅也不低，研判未來在中央銀行連續升息及全球經濟衰退疑慮下，買賣雙方對市場預期看法不同且缺乏共識，後市傾向「量縮價平」。

六都地政局公告，六都今年9月買賣移轉棟數共1萬8358棟，月減4.2%，年減14.2%。另外，今年六都第3季買賣移轉棟數共計5萬5990棟，季減15.9%、年增0.5%。

進一步觀察六都各地9月買賣移轉棟數，北部方面，台北市1958棟，月減12.4%，年減21.3%；新北市4120棟，月減7.8%，年減21.3%；桃園市3663棟，月增5.2%，年減2.4%。

中南部方面，台中市4098棟，月增1.8%，年增2.2%；台南市1757棟，月減12.9%，年減20.9%；高雄市2762棟，月減5.6%，年減24.9%。

針對各地房市表現，大家房屋企劃研究室副理郎美囡透過新聞稿分析，除了南部9月明顯量減，雙北減幅也不低，雖然雙北房價漲幅低於中南部，但缺乏資金動能支撐，且升息後高總價物件反應利息支出的部分更為明顯，降低買方進場意願，反觀台中市9月還有成長，主要交易熱區還有交屋量，各重劃區也持續有亮點，吸引買方目光。

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關於整體市況，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行9月底第3度升息產生的影響，要等到10月後才會反映在買賣移轉的數據上，加上第4季利率仍有持續上調的變數，近期股匯也連袂走低，經濟展望趨於保守，衝擊買氣，在利空盤旋下，後市表現估計將傾向「量縮價平」。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則認為，央行升息加上全球經濟陷衰退危機，使買方對於未來抱持觀望態度，然而新屋房價下跌不易，雖市場有零星小建案主動降開價，卻未見降價拋售潮，顯示屋主認為不動產在通膨壓力下價值仍然可期，不輕易讓利，導致買賣雙方缺乏共識，因此短期榮景難復見。（編輯：蘇志宗）1111003