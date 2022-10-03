各級政府長債比回降 國庫署續輔導宜蘭苗栗償債

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（中央社記者張璦台北3日電）財政部今天公布110年度各級政府公共債務審定決算數，各級政府長債比34.43%，較109年34.74%下降。以地方縣市觀察，苗栗縣長、短債比率均超過債限，宜蘭縣短債比率超限，國庫署表示，會持續輔導管控依償債計畫執行。

針對公共債務舉借情形，各級政府前一年度會先編列「預算數」，等當年執行完畢，至隔年3月公布「實際數」，統計實際舉債情形；隔年10月、11月再公布「審定決算數」，將保留未舉借的空間加回，完整呈現債務情形。

財政部國庫署今天公布民國110年度各級政府（中央與地方）公共債務概況總表，去年「各級政府一年以上公共債務未償餘額」（長債）新台幣6兆5512億元，占前3年度GDP平均數比率（長債比率）為34.43%；中央政府去年長債比率30.01%，地方政府長債比率4.42%，均比109年低。

檢視近年各級政府債務情況，呈現改善趨勢；不過，COVID-19疫情蔓延全球、衝擊經濟，政府舉債擴大財政支出救市，影響109年各級政府長債增加，長債比率升至34.74%，中止連5年下滑，轉呈上升；但110年再回到改善軌道，長債比率回落至34.43%。

觀察地方政府（包括直轄市、縣市、鄉鎮市）表現，110年縣市政府累計長債為約1385億元、較109年下降72.85億元，持續實質減債；長債比率0.73%，降低0.06個百分點，達成連11年降低紀錄，財政體質轉好。

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同時，據「公共債務法」規定，縣市政府一年以上公共債務未償餘額，不得超過總預算及特別預算歲出的50%；未滿一年公共債務未償餘額（短債）則不得超過歲出的30%。

110年債務高於法定債限的縣市政府，為宜蘭縣短債比率32.71% ，以及苗栗縣長債比率59.28%、短債比率61.3%；國庫署官員表示，宜蘭縣、苗栗縣政府都有按照償債計畫執行，國庫署會持續按月管控輔導。（編輯：張良知）1111003